"Целенаправленная охота": Эксперт раскрыл, что ждёт F-16 в зоне СВО
Военный журналист Шарковский: За переданными ВСУ F-16 начнётся охота в зоне СВО
Американские истребители F-16, поставленные ВСУ, будут законной целью для российских войск в зоне СВО. Обложка © Wikipedia / Dmitry A. Mottl
Представители киевского режима сообщили, что американские самолёты F-16, переданные Вооружённым силам Украины, будут применяться в качестве средств противовоздушной и противоракетной обороны. В связи с этим военный журналист Александр Шарковский в беседе с "Царьградом" заявил, что такое использование этих боевых машин вызывает сомнение.
Собеседник издания напомнил, что недавно появилась информация о том, как российский Су-35 сумел сбить украинский МиГ-29 на дистанции 213 километров. По его словам, это показатель того, насколько сложно будет Военно-воздушным силам Незалежной эксплуатировать истребители F-16.
"Они будут под большой угрозой. Потому что за ними будет организована целенаправленная охота. Первому лётчику или первому экипажу, который собьёт самолёт F-16, обещают выдать премию в 15 миллионов рублей", — рассказал специалист.
Ранее Life.ru писал, что российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд. Сообщалось, что эта боевая машина поразила украинский самолёт МиГ-29 ракетой на расстоянии 213 километров.