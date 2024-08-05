Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 20:30

"Целенаправленная охота": Эксперт раскрыл, что ждёт F-16 в зоне СВО

Военный журналист Шарковский: За переданными ВСУ F-16 начнётся охота в зоне СВО

Американские истребители F-16, поставленные ВСУ, будут законной целью для российских войск в зоне СВО. Обложка © Wikipedia / Dmitry A. Mottl

Американские истребители F-16, поставленные ВСУ, будут законной целью для российских войск в зоне СВО. Обложка © Wikipedia / Dmitry A. Mottl

Представители киевского режима сообщили, что американские самолёты F-16, переданные Вооружённым силам Украины, будут применяться в качестве средств противовоздушной и противоракетной обороны. В связи с этим военный журналист Александр Шарковский в беседе с "Царьградом" заявил, что такое использование этих боевых машин вызывает сомнение.

Собеседник издания напомнил, что недавно появилась информация о том, как российский Су-35 сумел сбить украинский МиГ-29 на дистанции 213 километров. По его словам, это показатель того, насколько сложно будет Военно-воздушным силам Незалежной эксплуатировать истребители F-16.

"Они будут под большой угрозой. Потому что за ними будет организована целенаправленная охота. Первому лётчику или первому экипажу, который собьёт самолёт F-16, обещают выдать премию в 15 миллионов рублей", — рассказал специалист.

"Немедленно": Полковник объяснил, что Россия сделает с первыми F-16 на Украине
"Немедленно": Полковник объяснил, что Россия сделает с первыми F-16 на Украине

Ранее Life.ru писал, что российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд. Сообщалось, что эта боевая машина поразила украинский самолёт МиГ-29 ракетой на расстоянии 213 километров.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров