Представители киевского режима сообщили, что американские самолёты F-16, переданные Вооружённым силам Украины, будут применяться в качестве средств противовоздушной и противоракетной обороны. В связи с этим военный журналист Александр Шарковский в беседе с "Царьградом" заявил, что такое использование этих боевых машин вызывает сомнение.

Собеседник издания напомнил, что недавно появилась информация о том, как российский Су-35 сумел сбить украинский МиГ-29 на дистанции 213 километров. По его словам, это показатель того, насколько сложно будет Военно-воздушным силам Незалежной эксплуатировать истребители F-16.

"Они будут под большой угрозой. Потому что за ними будет организована целенаправленная охота. Первому лётчику или первому экипажу, который собьёт самолёт F-16, обещают выдать премию в 15 миллионов рублей", — рассказал специалист.