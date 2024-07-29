Русский ас на Су-35 первым в мире сбил самолёт на дальности 213 км, добычей стал борт ВСУ
Российский Су-35С сбил украинский МиГ-29 с расстояния 213 км и установил рекорд
Истребитель Су-35С. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд, сбив украинский самолёт МиГ-29 ракетой на расстоянии 213 километров. Об этом пишет телеграм-канал "Воевода вещает".
"Подтверждено от хохла. Заявка лётчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может. Никто", — восторженно написал автор канала.
Истребитель ВСУ был подбит российской ракетой класса воздух-воздух Р-37М. Максимальная дальность полёта такого снаряда составляет 300 километров (экспортный вариант летит на 100 км меньше). Такие боеприпасы используют самолёты МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С.
Однако и на земле российские солдаты порой совершают немыслимые вещи. Ранее мехвод мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Дмитрий Тюрнин вывез 20 раненых товарищей прямо из-под непрекращающегося огня ВСУ. За это его наградили медалью "За отвагу".