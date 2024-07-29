Русский ас на Су-35 первым в мире сбил самолёт на дальности 213 км, добычей стал борт ВСУ

Российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд, сбив украинский самолёт МиГ-29 ракетой на расстоянии 213 километров. Об этом пишет телеграм-канал "Воевода вещает".

"Подтверждено от хохла. Заявка лётчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 км. Никто в мире такого повторить не может. Никто", — восторженно написал автор канала.

Истребитель ВСУ был подбит российской ракетой класса воздух-воздух Р-37М. Максимальная дальность полёта такого снаряда составляет 300 километров (экспортный вариант летит на 100 км меньше). Такие боеприпасы используют самолёты МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С.