Российский боец под огнём ВСУ вынес с поля боя 20 раненых товарищей

Матрос Дмитрий Тюрнин, который является механиком-водителем мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", был награждён медалью "За отвагу". Как сообщили в Министерстве обороны РФ, военнослужащего наградили за то, что он спас 20 получивших ранения сослуживцев.

В ведомстве рассказали, что он выполнял поставленные перед ним задачи в Луганской Народной Республике. Также там отметили, что Тюрнин проявил мужество и отвагу при ведении боевых действий.

"Находясь на боевом задании под практически непрекращающимся ежедневным обстрелом артиллерии, миномётным, стрелковым огнём противника, вместе со своей группой подъехал на багги вплотную к укреплённым позициям противника и произвёл эвакуацию раненых военнослужащих штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения", — приводит РИА "Новости" сообщение Минобороны РФ.

Помимо того, представители ведомства подчеркнули, что он также сумел сохранить вверенную ему технику. Это произошло благодаря тому, что военный умело маневрировал, несмотря на угрозу со стороны вражеских беспилотников.