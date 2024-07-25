Штурмовики "Запада" захватили десятки опорников ВСУ в зоне СВО

Вместе с этим военные нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Удары наносились при поддержке артиллерии и авиации.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ уничтожили пункт управления и склад БПЛА 63-й механизированной бригады ВСУ, а также низковысотный обнаружитель, радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, кабину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Удары по военным целям наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.