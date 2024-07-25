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25 июля, 04:27

Штурмовики "Запада" захватили десятки опорников ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: Бойцы группировки "Запад" за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Запад" захватили 35 опорных пунктов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом РИА "Новости" рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки овладели 35 опорными пунктами противника", — рассказал офицер.

Вместе с этим военные нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Удары наносились при поддержке артиллерии и авиации.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ уничтожили пункт управления и склад БПЛА 63-й механизированной бригады ВСУ, а также низковысотный обнаружитель, радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, кабину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Удары по военным целям наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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