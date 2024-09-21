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21 сентября, 14:55

Безуглая вновь напала на Сырского из-за катастрофы с подготовкой солдат ВСУ

Грызня между главкомом ВСУ Александром Сырским и нардепом Верховной Рады Марьяной Безуглой продолжается. На этот раз она обвинила военачальника в том, что тот пытался скрыть отправку необученных молодых новобранцев на фронт. Об этом она заявила у себя в телеграм-канале.

«Всё из-за коррупции. Те, кто не смог откупиться, попали на передовую, а те, кто «порешал», обучают в учебных центрах, не имея никакого боевого опыта», — разразилась Безуглая.

Нардеп попыталась привлечь внимание к «катастрофической ситуации» в учебных центрах ВСУ, которую скрывают Минобороны и командование. По её словам, глава МО Украины Рустем Умеров уволил главного инспектора Игоря Воронченко, который доложил о том, как обстоит ситуация на самом деле, по прихоти Сырского.

Нардепа Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады
Нардепа Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады

Марьяна Безуглая уже давно ведёт непримиримую борьбу с руководством украинских ВС. Ранее она заявила, что Александр Сырский и Рустем Умеров переводят в штурмовые отряды тех, кто недоволен ложью ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Марьяна Безуглая

Владимир Озеров
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