Безуглая вновь напала на Сырского из-за катастрофы с подготовкой солдат ВСУ

Грызня между главкомом ВСУ Александром Сырским и нардепом Верховной Рады Марьяной Безуглой продолжается. На этот раз она обвинила военачальника в том, что тот пытался скрыть отправку необученных молодых новобранцев на фронт. Об этом она заявила у себя в телеграм-канале.

«Всё из-за коррупции. Те, кто не смог откупиться, попали на передовую, а те, кто «порешал», обучают в учебных центрах, не имея никакого боевого опыта», — разразилась Безуглая.

Нардеп попыталась привлечь внимание к «катастрофической ситуации» в учебных центрах ВСУ, которую скрывают Минобороны и командование. По её словам, глава МО Украины Рустем Умеров уволил главного инспектора Игоря Воронченко, который доложил о том, как обстоит ситуация на самом деле, по прихоти Сырского.