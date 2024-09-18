Сырский и Умеров переводят недовольных ложью в ВСУ в штурмовики, заявила Безуглая

Тот факт, что катастрофическая ситуация с подготовкой военнослужащих в учебных центрах ВСУ скрывалась, определённо является заговором между министром обороны Рустемом Умеровым и главкомом армии Александром Сырским. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«По требованию (главнокомандующего ВСУ Александра — прим. Life.ru) Сырского министр обороны Украины Рустем Умеров вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в ​​учебных центрах ВСУ. Откровенный и детальный доклад... вызвал большой гнев Сырского», — написала Безуглая в своём телеграм-канале.

Безуглая также отметила, что «последним форпостом», который демонстрировал реальное положение дел на фронте, являлась главная инспекция минобороны (ГИМО). Она указала, что именно этот орган занимался расследованием первого крушения F-16 в Незалежной.