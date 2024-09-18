Сырский и Умеров переводят недовольных ложью в ВСУ в штурмовики, заявила Безуглая
Нардеп Безуглая назвала сговором Умерова и Сырского сокрытие правды о ВСУ
Тот факт, что катастрофическая ситуация с подготовкой военнослужащих в учебных центрах ВСУ скрывалась, определённо является заговором между министром обороны Рустемом Умеровым и главкомом армии Александром Сырским. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«По требованию (главнокомандующего ВСУ Александра — прим. Life.ru) Сырского министр обороны Украины Рустем Умеров вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Откровенный и детальный доклад... вызвал большой гнев Сырского», — написала Безуглая в своём телеграм-канале.
Безуглая также отметила, что «последним форпостом», который демонстрировал реальное положение дел на фронте, являлась главная инспекция минобороны (ГИМО). Она указала, что именно этот орган занимался расследованием первого крушения F-16 в Незалежной.
Сырского и Умерова депутат Рады назвала заговорщиками, которые готовы несогласных с их мнением уничтожить даже физически, ведь в рядах ВСУ практикуется «наказание в виде перевода в штурмовики». Подводя итог Безуглая предположила, что в ближайшее время начнётся зачистка всех возможных доказательств противоправных действий.
Нардеп Марьяна Безуглая известна своей критикой руководства ВСУ. Так, она являлась ярой ненавистницей экс-главкома украинских Вооружённых сил Валерия Залужного, а после перешла к критике его сменщика Александра Сырского. Доставалось от Безуглой и украинским генералам, которые, по её мнению, делают работу лишь для «галочки». Не обделила вниманием нардеп и главу МО Украины Рустема Умерова, которого она обвинила в недостаточном контроле ВСУ.
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