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17 сентября, 23:46

Нардеп Безуглая подала в отставку с поста замглавы оборонного комитета Рады

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Обложка © Telegram / Mariana

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Обложка © Telegram / Mariana

Нардеп Марьяна Безуглая написала заявление с просьбой уволить её с должности замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Перейти она планирует в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В заявлении на имя спикера украинского парламента Руслана Стефанчука указано, что Безуглая желает сменить комитет. Постановление о её переводе в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества зарегистрировал глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

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Нардеп Марьяна Безуглая известна своей критикой руководства ВСУ. Так, она являлась ярой ненавистницей экс-главкома украинских Вооружённых сил Валерия Залужного, а после она перешла к критике его сменщика Алексндра Сырского. Доставалось от Безуглой и украинским генералам, которые, по её мнению, делают работу лишь для «галочки». Не обделила вниманием нардеп и главу МО Украины Рустема Умерова, которого она обвинила в недостаточном контроле ВСУ. Спустя время Рада сняла депутата Безуглую с поста главы подкомитета нацбезопасности, но это решение было заблокировано в офисе Зеленского. После этого она вышла из партии Зеленского, но критиковать власть и ВСУ не перестала.

Оксана Попова
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