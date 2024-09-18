Нардеп Безуглая подала в отставку с поста замглавы оборонного комитета Рады

Нардеп Марьяна Безуглая написала заявление с просьбой уволить её с должности замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Перейти она планирует в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В заявлении на имя спикера украинского парламента Руслана Стефанчука указано, что Безуглая желает сменить комитет. Постановление о её переводе в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества зарегистрировал глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.