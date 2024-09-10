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10 сентября, 12:47

В Раде обвинили главкома ВСУ в попытках скрыть провалы на фронте

Депутат Рады Безуглая: Сырский пытался скрыть провалы ВСУ на передовой

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ

Главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пытался скрыть провалы военных на передовой. С таким обвинением в адрес главкома выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское [красноармейское] направление на два: покровское и новое кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался «стабильнее». Поздравляю Александра Станиславовича с открытием нового направления», — сыронизировала нардеп в телеграм-канале.

Безуглая дополнила, что за полгода пребывания в должности главком ВСУ открыл несколько направлений – Харьковское, Торецкое, Кураховское. Вместе с тем, напомнила она, были закрыты Авдеевское направление, Крынки и Работино.

«Герасимов [начальник Генштаба ВС РФ Валерий] — Сырский: 7:1», — заключила депутат.

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Тем временем Сырский причиной неудач на фронте назвал плохую подготовку новобранцев. Главком ВСУ также указал, что у украинских бойцов падает моральный дух из-за задержки военной помощи от США и технического превосходства ВС РФ.

Дарья Нарыкова
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