Главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пытался скрыть провалы военных на передовой. С таким обвинением в адрес главкома выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское [красноармейское] направление на два: покровское и новое кураховское (южнее), чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался «стабильнее». Поздравляю Александра Станиславовича с открытием нового направления», — сыронизировала нардеп в телеграм-канале.

Безуглая дополнила, что за полгода пребывания в должности главком ВСУ открыл несколько направлений – Харьковское, Торецкое, Кураховское. Вместе с тем, напомнила она, были закрыты Авдеевское направление, Крынки и Работино.

«Герасимов [начальник Генштаба ВС РФ Валерий] — Сырский: 7:1», — заключила депутат.