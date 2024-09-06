«Отвечать всё равно будет»: На Украине предрекли отставку Сырского
Экс-глава МВД Луценко: Сырского отправят в отставку из-за провала ВСУ под Курском
Александр Сырский. Обложка © Telegram / osirskiy
Владимир Зеленский на фоне провала в Курской области собирается отправить в отставку главкома украинской армии Александра Сырского. По крайней мере, в этом убеждён бывший глава МВД Незалежной Юрий Луценко. По его словам, из-за того, что в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ, Зеленскому нужно будет найти козла отпущения.
«Отвечать всё равно будет Сырский, его всё равно за это снимут», — считает Луценко.
Он добавил, что в августе Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Москвой или устроить авантюру под Курском. О последствиях вторжения на российскую территорию «наш шоумен» даже не заботился, подчеркнул Луценко.
Ранее Зеленский заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область входит в «план победы» Украины. По его словам, Киев планирует «удерживать» приграничные территории российского региона в течение «неопределённого времени».
Напомним, за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 10400 солдат, 81 танк, 41 боевую машину пехоты (БМП), 74 бронетранспортёра, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки РСЗО. ВС РФ продвинулись вперёд на ряде участков, сообщил сегодня замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.