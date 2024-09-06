Владимир Зеленский на фоне провала в Курской области собирается отправить в отставку главкома украинской армии Александра Сырского. По крайней мере, в этом убеждён бывший глава МВД Незалежной Юрий Луценко. По его словам, из-за того, что в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ, Зеленскому нужно будет найти козла отпущения.

«Отвечать всё равно будет Сырский, его всё равно за это снимут», — считает Луценко.

Он добавил, что в августе Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Москвой или устроить авантюру под Курском. О последствиях вторжения на российскую территорию «наш шоумен» даже не заботился, подчеркнул Луценко.