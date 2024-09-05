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5 сентября, 19:45

Сырский назвал основные причину неудач ВСУ на фронте, упомянув США и Россию

Главком ВСУ Сырский: Отправляемые на фронт бойцы ВСУ не имеют должной подготовки

Военные новобранцы Украины сталкиваются с серьёзными проблемами из-за недостаточной подготовки перед отправкой на фронт. Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что несмотря на желание обеспечить максимально высокий уровень подготовки, текущие условия требуют их быстрого включения в боевые действия.

В интервью телеканалу CNN он рассказал, что новички проходят лишь базовый курс подготовки продолжительностью в месяц и ещё до месяца специальной подготовки перед отправкой на поле боя. Главком ВСУ также отметил значительное техническое превосходство российских войск, подчеркнув их преимущество в авиации, ракетах, артиллерии и других ресурсах.

Он также указал на задержки в поставках военной помощи от США, которые, по его словам, стали причиной серьёзных неудач на фронте и способствовали падению морального духа украинских солдат.

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Ранее американский аналитик Рафаэль Коэн в статье для Foreign Policy отметил, что на Украине не могут определить, как добиться победы в конфликте с Россией. По его словам, несмотря на осознание необходимости победы среди украинских официальных лиц и экспертов, лишь немногие из них способны чётко объяснить, каким образом страна может достичь этого результата.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Кирилл Сосновских
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