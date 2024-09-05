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Регион
5 сентября, 14:58

На Украине признают невозможность победить Россию

Foreign Policy: На Украине не знают, как добиться победы в конфликте с Россией

На Украине не знают, как выиграть в конфликте с Россией. Об этом заявил американский аналитик Рафаэль Коэн в статье Foreign Policy.

«В то время как практически все из десятков украинцев разных званий как внутри правительства, так и вне его, с которыми я проводил интервью, признавали необходимость победы, только немногие смогли внятно сформулировать, каким образом Украина смогла бы победить», — написал он.

Ранее в США просчитали кошмарный сценарий для эшелона ВСУ в Курской области. По словам экспертов, украинские военные потеряют ресурсы и ничего не добьются в регионе.

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Никита Осипов
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