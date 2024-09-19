Нардепа Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады
Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, критиковавшую руководство ВСУ, исключили из комитета по вопросам обороны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Её назначили членом комитета по иностранным делам.
«Парламент уволил Марьяну Безуглу с должности заместителя комитета по обороне и даже члена комитета. За — 252», — сообщил Железняк.
Напомним, об увольнении депутата стало известно 18 сентября. В заявлении на имя спикера украинского парламента Руслана Стефанчука указано, что Безуглая желает сменить комитет. Уточнялось, что перейти политик планировала в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
Нардеп Марьяна Безуглая известна своей критикой руководства ВСУ. Она выступала против экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, а после хейтила и его приемника — Александра Сырского. Позже в Раде её сняли с поста главы подкомитета нацбезопасности, но это решение было заблокировано в офисе Зеленского. После этого она вышла из партии Зеленского и продолжила критиковать власть.
Telegram / Mariana