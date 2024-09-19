Нардепа Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, критиковавшую руководство ВСУ, исключили из комитета по вопросам обороны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Её назначили членом комитета по иностранным делам.

«Парламент уволил Марьяну Безуглу с должности заместителя комитета по обороне и даже члена комитета. За — 252», — сообщил Железняк.