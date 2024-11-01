В Польше приструнили Зеленского за надувание щёк из-за отказа дать истребители МиГ-29

Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш поставили на место Владимира Зеленского, который недоволен, что Украине не передали обещанные истребители МиГ-29, а также по его прихоти не сбивают ракеты над украинской землёй.

Сикорский на пресс-конференции в Ольштыне заявил, что возможности Варшавы не безграничны. К тому же Украина получила уже массу польской тяжёлой военной техники.

«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжёлой техники, включая самолёты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не всё возможно», — подчеркнул дипломат.

Глава польского военного ведомства заявил, что в приоритете у Польши — собственная безопасность. По его словам, страна передала Киеву столько техники, сколько могла. Варшава не готова жертвовать собственной обороноспособностью в пользу Украины, написал Косиняк-Камыш у себя на странице в соцсети Х. Он добавил, что Польша не станет перехватывать российские ракеты над Украиной, поскольку Североатлантический альянс не даёт добро на это.