В Польше приструнили Зеленского за надувание щёк из-за отказа дать истребители МиГ-29
Главы МО и МИД Польши объяснили Зеленского отказ передать истребители МиГ-29
Главы МИД и Минобороны Польши Радослав Сикорский и Владислав Косиняк-Камыш поставили на место Владимира Зеленского, который недоволен, что Украине не передали обещанные истребители МиГ-29, а также по его прихоти не сбивают ракеты над украинской землёй.
Сикорский на пресс-конференции в Ольштыне заявил, что возможности Варшавы не безграничны. К тому же Украина получила уже массу польской тяжёлой военной техники.
«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжёлой техники, включая самолёты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не всё возможно», — подчеркнул дипломат.
Глава польского военного ведомства заявил, что в приоритете у Польши — собственная безопасность. По его словам, страна передала Киеву столько техники, сколько могла. Варшава не готова жертвовать собственной обороноспособностью в пользу Украины, написал Косиняк-Камыш у себя на странице в соцсети Х. Он добавил, что Польша не станет перехватывать российские ракеты над Украиной, поскольку Североатлантический альянс не даёт добро на это.
«Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет», — объяснил польский министр обороны.
Раньше Польша и Украина были неразлучными друзьями и союзниками, но сейчас отношения двух стран весьма охладели, что недавно отметил польский президент Дуда. Он подметил, что Владимир Зеленский находится под давлением стран, которые всё ещё дают ему оружие. Нерешённой остаётся и острая тема Волынской резни, из-за которой Варшава блокирует путь Киева в ЕС. В 2023 году польская сторона поставила Украине жёсткий ультиматум, требуя власти страны покаяться за преступления предков против поляков.
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