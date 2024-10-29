Дуда посетовал, что Украина перестала считаться с Польшей
Radio Zet: Президент Польши Дуда заявил об охлаждении отношений с Украиной
Киев больше не рассматривает Варшаву как ключевого партнёра из-за снижения темпов военной помощи и неспособности её увеличить. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet.
«В некотором смысле это действительно так», — отметил польский лидер, отвечая на вопрос журналиста.
Дуда также подчеркнул, что Владимир Зеленский находится под влиянием ведущих держав, поставляющих оружие, и принимает решения под их давлением. По его словам, это неизбежно, поскольку «жизнь бывает жестокой».
Ранее глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек констатировал плачевное положение Варшавы на политическом поле. Он обвинил премьера республики Дональда Туска в том, что страна осталась за бортом принятия решений по украинской тематике, а всё из-за того, что её не пригласили на на встречу в Берлине 18 октября.
ТАСС / ЕРА