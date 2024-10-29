Дуда посетовал, что Украина перестала считаться с Польшей

Киев больше не рассматривает Варшаву как ключевого партнёра из-за снижения темпов военной помощи и неспособности её увеличить. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet.

«В некотором смысле это действительно так», — отметил польский лидер, отвечая на вопрос журналиста.

Дуда также подчеркнул, что Владимир Зеленский находится под влиянием ведущих держав, поставляющих оружие, и принимает решения под их давлением. По его словам, это неизбежно, поскольку «жизнь бывает жестокой».