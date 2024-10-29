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29 октября, 10:13

Дуда посетовал, что Украина перестала считаться с Польшей

Radio Zet: Президент Польши Дуда заявил об охлаждении отношений с Украиной

Киев больше не рассматривает Варшаву как ключевого партнёра из-за снижения темпов военной помощи и неспособности её увеличить. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet.

«В некотором смысле это действительно так», — отметил польский лидер, отвечая на вопрос журналиста.

Дуда также подчеркнул, что Владимир Зеленский находится под влиянием ведущих держав, поставляющих оружие, и принимает решения под их давлением. По его словам, это неизбежно, поскольку «жизнь бывает жестокой».

Лукашенко: Минск поможет Украине, если Польша попытается «оттяпать» часть страны
Лукашенко: Минск поможет Украине, если Польша попытается «оттяпать» часть страны

Ранее глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек констатировал плачевное положение Варшавы на политическом поле. Он обвинил премьера республики Дональда Туска в том, что страна осталась за бортом принятия решений по украинской тематике, а всё из-за того, что её не пригласили на на встречу в Берлине 18 октября.

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ТАСС / ЕРА

Марина Фещенко
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