Премьера Польши Туска обвинили в исключении Варшавы из встречи по Украине
Глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек констатировал плачевное положение Варшавы на политическом поле. Он обвинил премьера республики Дональда Туска в том, что страна осталась за бортом принятия решений по украинской тематике, а всё из-за того, что её не пригласили на на встречу в Берлине 18 октября.
«Зачем им приглашать Дональда Туска, если им достаточно лишь сказать ему, что он должен сделать. Туск проводит прогерманскую политику», — сказал он в эфире радиостанции RMF24, иронично подметив, что Туск хотел разыгрывать карты в ЕС, а на деле оказалось, что обыграли его самого.
К слову, ранее Life.ru рассказывал о том, что Байден, Шольц, Стармер и Макрон не позвали и самого Зеленского на встречу в Берлине по его «плану победы». СМИ после этого писали, что берлинский саммит западных лидеров стал плохим знаком для бывшего комика. Его так называемые заокеанские союзники не оценили курс на эскалацию, прописанный в его «плане победы над Россией».
ТАСС / EPA / Marcin Obara