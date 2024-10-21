Премьера Польши Туска обвинили в исключении Варшавы из встречи по Украине

Глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек констатировал плачевное положение Варшавы на политическом поле. Он обвинил премьера республики Дональда Туска в том, что страна осталась за бортом принятия решений по украинской тематике, а всё из-за того, что её не пригласили на на встречу в Берлине 18 октября.

«Зачем им приглашать Дональда Туска, если им достаточно лишь сказать ему, что он должен сделать. Туск проводит прогерманскую политику», — сказал он в эфире радиостанции RMF24, иронично подметив, что Туск хотел разыгрывать карты в ЕС, а на деле оказалось, что обыграли его самого.