Курс Владимира Зеленского на эскалацию, прописанный в его «плане победы над Россией», не оценили лидеры западных стран. Главы государств недовольны украинским коллегой, пишет Berliner Zeitung.

«Тот факт, что консультации в Берлине теперь проходят без участия Зеленского, может свидетельствовать о недовольстве Запада, ведь Зеленский развивает курс на эскалацию», — говорится в материале.

Также на фоне разговоров главы киевского режима о потенциальном ядерном оружии для страны Украина не может похвастаться почти никакими успехами на фронте, заметил журналист издания.