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19 октября, 06:54

Берлинский саммит западных лидеров стал плохим знаком для Зеленского

BZ: Лидеры западных стран недовольны курсом Зеленского на эскалацию

Курс Владимира Зеленского на эскалацию, прописанный в его «плане победы над Россией», не оценили лидеры западных стран. Главы государств недовольны украинским коллегой, пишет Berliner Zeitung.

«Тот факт, что консультации в Берлине теперь проходят без участия Зеленского, может свидетельствовать о недовольстве Запада, ведь Зеленский развивает курс на эскалацию», — говорится в материале.

Также на фоне разговоров главы киевского режима о потенциальном ядерном оружии для страны Украина не может похвастаться почти никакими успехами на фронте, заметил журналист издания.

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Напомним, что так называемый «план победы» Зеленского уже успели обсудить в Берлине. На встрече присутствовали президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эмманюэль Макрон, но самого автора никто не пригласил. По итогам переговоров, лидеры решили и дальше поддерживать Киев.

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Getty Images / Drew Angerer, Maja Hitij, Kay Nietfeld

Наталья Афонина
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