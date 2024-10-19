Порошенко* обвинил власти в бегстве из Киева и разнёс «план победы» Зеленского

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что в первые часы после начала СВО украинская власть покинула Киев. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

«В первые часы <…> я здесь с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева», — заявил Порошенко*, подчеркнув своё присутствие в столице во время критических событий.

Кроме того, бывший президент усомнился в эффективности «плана победы» Владимира Зеленского, отметив, что чрезмерные требования к западным партнёрам не могут считаться стратегией.

«Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы всё сделаете», — прокомментировал Порошенко* действия нынешнего руководства страны.

Ранее Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына Алексея* в перечень террористов и экстремистов как объединение. В список также добавили гражданина Украины Олега Казакова*. Ранее он был гендиректором липецкой фабрики «Рошен», которая в феврале этого года перешла в собственность РФ.