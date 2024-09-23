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23 сентября, 13:37

Росфинмониторинг внёс Порошенко* и его сына в список террористов и экстремистов

Пётр Порошенко*. Обложка © Telegram / PresidentPoroshenko*

Пётр Порошенко*. Обложка © Telegram / PresidentPoroshenko*

Росфинмониторинг внёс бывшего президента Украины Петра Порошенко* и его сына Алексея* в перечень террористов и экстремистов как объединение. Запись об этом появилась в соответствующем списке на официальном сайте службы.

В список также добавили гражданина Украины Олега Казакова*. Ранее он был гендиректором липецкой фабрики «Рошен», которая в феврале этого года перешла в собственность РФ.

Отметим, что в мае имена Петра Порошенко* и Владимира Зеленского появились в базе розыска МВД России. Однако через несколько дней их фамилии исчезли из базы.

Актриса-иноагент Троянова* внесена в список террористов и экстремистов
Актриса-иноагент Троянова* внесена в список террористов и экстремистов

*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
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