Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России
Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Bernd Elmenthaler, EPA / ROBERT GHEMENT
Владимир Зеленский и бывший президент Украины Пётр Порошенко пропали из базы розыска Министерства внутренних дел России. Причины этого не называются.
"По вашему запросу нет информации", — говорится на сайте базы розыска министерства при введении соответствующего запроса.
Напомним, о розыске Зеленского МВД России стало известно 4 мая. Вскоре после этого в базе МВД по тому же поводу в базе ведомства появился и Порошенко. А ещё МВД объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александра Павлюка и и.о. главы Минобороны Незалежной Михаила Коваля.