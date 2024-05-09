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9 мая, 13:14

Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Bernd Elmenthaler, EPA / ROBERT GHEMENT

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко. Обложка © ТАСС / IMAGO / Bernd Elmenthaler, EPA / ROBERT GHEMENT

Владимир Зеленский и бывший президент Украины Пётр Порошенко пропали из базы розыска Министерства внутренних дел России. Причины этого не называются.

"По вашему запросу нет информации", — говорится на сайте базы розыска министерства при введении соответствующего запроса.

Напомним, о розыске Зеленского МВД России стало известно 4 мая. Вскоре после этого в базе МВД по тому же поводу в базе ведомства появился и Порошенко. А ещё МВД объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александра Павлюка и и.о. главы Минобороны Незалежной Михаила Коваля.

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Никита Никонов
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