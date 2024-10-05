Столтенберг три дня не мог связаться с прячущимся в бункере Зеленским после начала СВО
FT: Столтенберг рассказал, как Зеленский прятался в бункерах в первые дни СВО
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / CNP via ZUMA Press Wire
Владимир Зеленский в начале спецоперации (СВО) на Украине прятался в бункерах, из-за чего уже бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним на протяжении нескольких дней связаться. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление Столтенберга.
В конце концов он смог поговорить с главарём киевского режима, но телефонный звонок, по словам Столтенберга, оказался довольно трудным. Зеленский боялся за свою жизнь и требовал о бесполётной зоне над Украиной, которую Североатлантический альянс не мог предоставить. Столтенберг пояснил, что подход НАТО уже был сформирован в начале СВО — «поддерживать Украину, но не быть частью конфликта».
А ранее журналист издания Time Саймон Шустер, который является биографом Владимира Зеленского, раскрыл правду о его бункере. По словам публициста, бункер представляет собой ту часть здания офиса бывшего шоумена, куда иностранцев никогда не пускали.