Владимир Зеленский в начале спецоперации (СВО) на Украине прятался в бункерах, из-за чего уже бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним на протяжении нескольких дней связаться. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление Столтенберга.

В конце концов он смог поговорить с главарём киевского режима, но телефонный звонок, по словам Столтенберга, оказался довольно трудным. Зеленский боялся за свою жизнь и требовал о бесполётной зоне над Украиной, которую Североатлантический альянс не мог предоставить. Столтенберг пояснил, что подход НАТО уже был сформирован в начале СВО — «поддерживать Украину, но не быть частью конфликта».