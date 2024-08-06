Военкор рассказал о тайном логове Зеленского, прикрытом ранеными бойцами ВСУ
Военкор Котенок: Зеленский скрывается в бункере под военным госпиталем в Киеве
Владимир Зеленский и его сторонники прячутся в системе бункеров, расположенных под военным госпиталем в Киевн. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в личном телеграм-канале.
"На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем", — утверждает он.
Ранее британский эксперт указал на то, что Зеленский впервые отменил свою поездку в прифронтовую зону. По информации аналитика, Зеленсеий передумал из-за кошмарной для украинских войск ситуации в зоне боевых действий.
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