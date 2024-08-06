Военкор рассказал о тайном логове Зеленского, прикрытом ранеными бойцами ВСУ

Владимир Зеленский и его сторонники прячутся в системе бункеров, расположенных под военным госпиталем в Киевн. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в личном телеграм-канале.

"На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем", — утверждает он.