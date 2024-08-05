"Такое произошло впервые": В Британии обратили внимание на странную деталь в поведении Зеленского
Аналитик Меркурис: Зеленский впервые отказался от поездки на прифронтовые территории
Владимир Зеленский впервые отказался от поездки на прифронтовые территории. На это внимание обратил британский аналитик Александр Меркурис. По его данным, такое решение Зеленский принял из-за тяжёлого положения ВСУ на поле боя.
"Зеленский хотел поехать в Харьковскую область, Волчанск и в другие места, где идут бои, и ему сказали, что он не может это сделать. Это слишком опасно. Такое впервые произошло, что ему пришлось отменить поездку", — сказал Меркурис в интервью ютуб-каналу Duran.
По словам аналитика, украинская армия продолжают терять позиции и уже не в силах противостоять наступлению российских войск. При этом Меркурис допустил, что сам Зеленский наконец-то начинает догадываться, насколько сейчас всё критично для ВСУ.
А ранее в офисе Зеленского признали усталость бойцов ВСУ. Как подчеркнул советник Михаил Подоляк, украинские военнослужащие находятся в некачественных условиях, с дефицитом оружия, ресурсов и прочего.
Сайт Зеленского