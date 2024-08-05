"Такое произошло впервые": В Британии обратили внимание на странную деталь в поведении Зеленского

Владимир Зеленский впервые отказался от поездки на прифронтовые территории. На это внимание обратил британский аналитик Александр Меркурис. По его данным, такое решение Зеленский принял из-за тяжёлого положения ВСУ на поле боя.

"Зеленский хотел поехать в Харьковскую область, Волчанск и в другие места, где идут бои, и ему сказали, что он не может это сделать. Это слишком опасно. Такое впервые произошло, что ему пришлось отменить поездку", — сказал Меркурис в интервью ютуб-каналу Duran.

По словам аналитика, украинская армия продолжают терять позиции и уже не в силах противостоять наступлению российских войск. При этом Меркурис допустил, что сам Зеленский наконец-то начинает догадываться, насколько сейчас всё критично для ВСУ.