"Не пускают": Биограф Зеленского раскрыл правду о его бункере

Журналист издания Time Саймон Шустер в своей книге The Showman о Владимире Зеленском рассказал, что никогда не был в его бункере. Как сообщил американский публицист в интервью изданию "Украинская правда", туда не пускают иностранцев.

По его словам, бункер представляет собой ту часть здания офиса президента Украины, куда иностранцев никогда не пускали. Представитель СМИ подчеркнул, что всё написанное в его книге про жизнь Зеленского в бункере основывается исключительно на интервью с ним и его помощниками.

Шустер отметил, что некоторые зарубежные издания считают, что журналист был в бункере Зеленского, который за границей часто путают со зданием президентской администрации, однако это не так.

"Одна газета даже написала в заголовке, что я был в "бункере". Я просил редактора изменить это. Пока жду", — рассказал автор биографии Зеленского.