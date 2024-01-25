Биограф Зеленского рассказал, что Запад призывал его создать правительство в изгнании
Журналист Time Шустер: Запад советовал Зеленскому бежать с Украины до начала СВО
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Michael Kappeler / picture alliance
Зимой 2022 года Владимир Зеленский неоднократно получал от западных лидеров предупреждения о скором "вторжении". Политику советовали покинуть Украину и создать правительство в изгнании, однако он увидел в этих призывах лишь попытку списать Киев со счетов. Об этом говорится в биографической книге The Showman, автором которой стал журналист Time Саймон Шустер.
По словам Шустера, 19 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис, которая назвала конфликт с Россией неизбежным. В этот же день на аналогичную тему с политиком беседовали и другие коллеги. Они просили Зеленского не возвращаться на Украину из Германии, так как не верили в способность Киева к сопротивлению. Их слова "причиняли ему боль".
"Это, казалось, злило его", — написал автор книги.
Напомним, что 25 января Зеленскому исполнилось 46 лет. За день до праздника он отменил все торжественные мероприятия, приуроченные ко дню рождения.