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25 января, 01:19

Зеленский запретил поздравлять его с днём рождения

РБК-Украина: Зеленский запретил мероприятия, посвящённые своему дню рождения

Владимир Зеленский отменил праздничные мероприятия, приуроченные к грядущему дню рождения. Об этом написало агентство "РБК-Украина". Политику исполняется 46 лет.

"Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днём ​​рождения", — говорится в материале.

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А ранее Лайф писал о "подарке" Зеленскому от США, которые не смогут ремонтировать поставленную ВСУ технику. Отказ Конгресса в дополнительном финансировании ставит под вопрос не только новую помощь, но и поддержку того, что было передано ранее.

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president.gov.ua

Лариса Сафронова
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