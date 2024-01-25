Зеленский запретил поздравлять его с днём рождения
РБК-Украина: Зеленский запретил мероприятия, посвящённые своему дню рождения
Владимир Зеленский отменил праздничные мероприятия, приуроченные к грядущему дню рождения. Об этом написало агентство "РБК-Украина". Политику исполняется 46 лет.
"Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днём рождения", — говорится в материале.
А ранее Лайф писал о "подарке" Зеленскому от США, которые не смогут ремонтировать поставленную ВСУ технику. Отказ Конгресса в дополнительном финансировании ставит под вопрос не только новую помощь, но и поддержку того, что было передано ранее.
president.gov.ua