Зеленский запретил поздравлять его с днём рождения

А ранее Лайф писал о "подарке" Зеленскому от США, которые не смогут ремонтировать поставленную ВСУ технику. Отказ Конгресса в дополнительном финансировании ставит под вопрос не только новую помощь, но и поддержку того, что было передано ранее.