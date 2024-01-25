"Свора и шарашки": Экс-премьер Украины обрушился с критикой на Зеленского и его администрацию

Система правосудия на Украине находится в упадническом состоянии. Органы власти погрязли в бесправии. Об этом сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.

"На Украине разрушена система правосудия. Разделение властей в Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента", — написал Азаров в своих соцсетях.

По его словам, Владимир Зеленский и его администрация являются "главными нарушителями конституции". Экс-премьер отметил, что в конце марта текущего года у Зеленского истекает срок полномочий, в результате чего его указы потеряют силу, тогда как сам он станет нелигитимным.