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25 января, 08:22

"Свора и шарашки": Экс-премьер Украины обрушился с критикой на Зеленского и его администрацию

Экс-премьер Украины Азаров: Система правосудия в стране разрушена

Система правосудия на Украине находится в упадническом состоянии. Органы власти погрязли в бесправии. Об этом сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.

"На Украине разрушена система правосудия. Разделение властей в Украине не реализуется. Существуют шарашки, конторки, которые называются судами, но подчиняются администрации президента", — написал Азаров в своих соцсетях.

По его словам, Владимир Зеленский и его администрация являются "главными нарушителями конституции". Экс-премьер отметил, что в конце марта текущего года у Зеленского истекает срок полномочий, в результате чего его указы потеряют силу, тогда как сам он станет нелигитимным.

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Ранее страну раскритиковал политолог Артём Косоруков. Эксперт заявил, что причин для признания Украины страной-террористом накопилось множество. По его словам, Незалежная ведёт не военный конфликт, а устраивает теракты против мирных жителей. В испанских СМИ добавляют, что в настоящее время Зеленский находится в отчаянии, поэтому совершает единичные и бессмысленные действия.

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ТАСС / EPA / Oleg Petrasyuk

Ян Поланин
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