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Политолог заявил, что причин для признания Украины страной-террористом накопилось достаточно

Политолог Косоруков: ВСУ ведут не военный конфликт, а устраивают теракты

24 января, 14:51
Политолог Косоруков: ВСУ ведут не военный конфликт, а устраивают теракты. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Политолог Косоруков: ВСУ ведут не военный конфликт, а устраивают теракты. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Признание Украины страной-террористом — это крайняя мера, и пока её не предпринимали, чтобы оставалось хоть какое-то юридическое основание для контактов с украинской стороной. Тем не менее причин для такой крайней меры накопилось достаточно. Об этом рассказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков.

В беседе с РИАМО он напомнил, что ВСУ уже наносили удары по Крымскому мосту, жилым кварталам Донецка и Белгорода. Сегодня украинские военные сбили Ил-76 со своими же согражданами на борту. Всё это говорит о том, что украинская армия ведёт не военный конфликт, а устраивает теракты против мирного населения, подчеркнул Косоруков.

По его мнению, после украинского удара по Ил-76 российская сторона возбудит уголовные дела и вычислит предполагаемых преступников.

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Напомним, депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал запустить процедуру признания Украины государством-террористом после крушения российского самолёта Ил-76, который перевозил 65 пленных бойцов ВСУ для обмена. Удар по борту он счёл ещё одним подтверждением того, что в основе украинской государственности лежит бизнес на крови, в том числе своих соотечественников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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