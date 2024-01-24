Политолог заявил, что причин для признания Украины страной-террористом накопилось достаточно Политолог Косоруков: ВСУ ведут не военный конфликт, а устраивают теракты 24 января, 14:51 Политолог Косоруков: ВСУ ведут не военный конфликт, а устраивают теракты. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Признание Украины страной-террористом — это крайняя мера, и пока её не предпринимали, чтобы оставалось хоть какое-то юридическое основание для контактов с украинской стороной. Тем не менее причин для такой крайней меры накопилось достаточно. Об этом рассказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков.

В беседе с РИАМО он напомнил, что ВСУ уже наносили удары по Крымскому мосту, жилым кварталам Донецка и Белгорода. Сегодня украинские военные сбили Ил-76 со своими же согражданами на борту. Всё это говорит о том, что украинская армия ведёт не военный конфликт, а устраивает теракты против мирного населения, подчеркнул Косоруков.

По его мнению, после украинского удара по Ил-76 российская сторона возбудит уголовные дела и вычислит предполагаемых преступников.

Напомним, депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал запустить процедуру признания Украины государством-террористом после крушения российского самолёта Ил-76, который перевозил 65 пленных бойцов ВСУ для обмена. Удар по борту он счёл ещё одним подтверждением того, что в основе украинской государственности лежит бизнес на крови, в том числе своих соотечественников.

Авторы Татьяна Миссуми