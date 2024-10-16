Туск обратился к полякам из-за экстраординарной ситуации и обвинил во всём Россию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией стала очень серьёзной. Сейчас в республику хотят проникнуть даже граждане тех стран, с которыми не подписано соответствующее соглашение. Вину он по старой традиции возложил на Россию.

«Ситуация на восточной границе экстраординарная, я не думаю, что её нужно кому-то объяснять. Мы имеем здесь дело не с беглецами или беженцами, оказавшимися там стихийно или случайно, а с организованной масштабной российско-белорусской операцией по перевозке людей», — обратился Туск к согражданам в интервью для Gazeta Wyborcza.