Жители Польши пребывают в шоке от стиля жизни несчастных украинцев. Глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что киевские гости пребывают в лучших условиях, которые возможны.

«Это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвёздочных отелях», — заявил глава польского военного ведомства в интервью порталу Interia.

Он считает несправедливым тот факт, что жители Польши трудятся и вносят свой вклад в здравоохранение, пособия и образование для украинцев. Также граждане продолжают работать для дальнейшей возможности отправки оружия. Поэтому Косиняк-Камыш решил поддержать идею лишить украинских беженцев призывного возраста, которые находятся в странах Евросоюза, социальных пособий.