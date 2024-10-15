Поляки пребывают в шоке от роскошной жизни украинских беженцев
Interia: Украинские беженцы ездят в Польше на лучших машинах и живут в отелях
Жители Польши пребывают в шоке от стиля жизни несчастных украинцев. Глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что киевские гости пребывают в лучших условиях, которые возможны.
«Это факт, что наше общество в шоке от молодых людей с Украины, которые ездят на лучших машинах, проводят свои выходные в пятизвёздочных отелях», — заявил глава польского военного ведомства в интервью порталу Interia.
Он считает несправедливым тот факт, что жители Польши трудятся и вносят свой вклад в здравоохранение, пособия и образование для украинцев. Также граждане продолжают работать для дальнейшей возможности отправки оружия. Поэтому Косиняк-Камыш решил поддержать идею лишить украинских беженцев призывного возраста, которые находятся в странах Евросоюза, социальных пособий.
Ранее в ФРГ прекратили регистрацию украинских беженцев. Такое решение принял мэр немецкого курортного города Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке. Всё дело в том, что на данный момент в городе полностью переполнены местные школы и детские сады. По словам главы региона, ситуация в Бад-Грисбахе уже критическая.
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