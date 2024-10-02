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Регион
2 октября, 12:59

В Польше заявили об отсутствии желающих идти воевать за Украину

Косиняк-Камыш: Польша не смогла собрать украинский легион, нет желающих служить

Польша не смогла сформировать украинский легион, потому что никто не захотел служить. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.

«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — сказал глава ведомства.

По его словам, сначала все делали ставку на то, что найдётся куча добровольцев, которые пойдут служить за ВСУ. Он отметил, что все были уверены в формировании бригады из нескольких тысяч бойцов, но этого не произошло.

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Как рассказывал Life.ru, Украина и Польша находятся в небольших «контрах». Польский президент Дуда обвинил в этом правительство собственной страны. По его словам, между двумя державами есть ряд действительно острых вопросов, одним из которых является Волынская резня. Позже Косиняк-Камыш поднял вопросы помощи Незалежной в СВО. Он отметил, что украинские власти подзабыли, какой громадный объём поставок получили от Варшавы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Александра Мышляева
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