В Польше заявили об отсутствии желающих идти воевать за Украину

Польша не смогла сформировать украинский легион, потому что никто не захотел служить. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.

«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — сказал глава ведомства.