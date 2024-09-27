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27 сентября, 00:50

МИД Польши: Украина медлит с эксгумацией жертв Волынской резни

Украинские власти не спешат запускать процесс поиска и эксгумации останков жертв Волынской резни, которая унесла жизнь десятков тысяч поляков. Отношение Незалежной к этому вопросу может стать причиной ухудшения отношений между Варшавой и Киевом, заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

«Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остаётся нерешённой проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения», — подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, что Сейм Польши в полном составе призвал Украину признать вину в Волынской резне ещё летом прошлого года. Однако вместо этого Киев потребовал от соседней страны аккуратности в высказываниях. Тогда Варшава поставила жёсткий ультиматум, пообещав закрыть Незалежной путь в Евросоюз без раскаяния за действия предков.

Обложка ©

Unsplash / Oleksii Topolianskyi

Илья Пушкарев
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