МИД Польши: Украина медлит с эксгумацией жертв Волынской резни
Украинские власти не спешат запускать процесс поиска и эксгумации останков жертв Волынской резни, которая унесла жизнь десятков тысяч поляков. Отношение Незалежной к этому вопросу может стать причиной ухудшения отношений между Варшавой и Киевом, заявили в Министерстве иностранных дел Польши.
«Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остаётся нерешённой проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что Сейм Польши в полном составе призвал Украину признать вину в Волынской резне ещё летом прошлого года. Однако вместо этого Киев потребовал от соседней страны аккуратности в высказываниях. Тогда Варшава поставила жёсткий ультиматум, пообещав закрыть Незалежной путь в Евросоюз без раскаяния за действия предков.
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