МИД Польши: Украина медлит с эксгумацией жертв Волынской резни

Украинские власти не спешат запускать процесс поиска и эксгумации останков жертв Волынской резни, которая унесла жизнь десятков тысяч поляков. Отношение Незалежной к этому вопросу может стать причиной ухудшения отношений между Варшавой и Киевом, заявили в Министерстве иностранных дел Польши.