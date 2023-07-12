Сейм Польши в полном составе призвал Киев признать вину в Волынской резне

Сейм Польши единогласно принял постановление в память о жертвах одного из самых зверских преступлений украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны — Волынской резне. В документе указан призыв к Киеву признать за собой вину в совершении данного деяния.

"Сейм Республики Польша стремится почтить память всех жертв Волынской резни. <…> Польско-украинское объединение, годами выстаиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времён Второй мировой войны", — сказано в постановлении, опубликованном на сайте парламента.

В постановлении также заявлено и о том, что следует "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида".

Напомним, Волынская резня представляет собой события, которые происходили на западе Украины в 1943 году. Тогда Украинская повстанческая армия* массово уничтожала на этой территории этнических поляков. В Варшаве квалифицируют Волынскую резню как геноцид польского населения. По различным данным, в результате погибли 50–60 тысяч поляков.

Данное событие является непримиримым вопросом в отношениях Варшавы и Киева. Буквально в конце мая МИД Польши предложил Владимиру Зеленскому извиниться за Волынскую резню, поскольку обсуждение этой темы блокируется Киевом, а Варшава уже взяла ответственность за подобные действия по отношению к украинцам. В ответ на это посол Украины в Варшаве Василий Зварыч назвал "неприемлемыми и досадными" подобные просьбы, которые "навязывают" Киеву действия по отношению к истории. Поляки потребовали признать дипломата персоной нон грата и выгнать из страны. Дело завершилось пока лишь удалением скандального поста.