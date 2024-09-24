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23 сентября, 23:59

Дуда назвал виновных в ухудшении отношений Польши с Украиной

Президент Польши Дуда обвинил правительство в ухудшении отношений с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

Президент Польши Анджей Дуда публично обвинил правительство своей страны в ухудшении отношений с Украиной. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Polsat.

Он подметил, что делал всё возможное, чтобы не допустить обострения отношений с Киевом, пока ответственность за них лежала на нём. Дуда признал, что это было непросто, поскольку между Польшей и Украиной существуют очень непростые темы, требующие диалога.

«Между нами есть очень трудные темы. Но я разговаривал на эти темы с президентом Владимиром Зеленским, лучшим доказательством этого было присутствие господина президента вместе со мной в Луцке в годовщину Волынской резни, когда мы вместе молились в луцком костеле и возложили там цветы», — подчеркнул политик.

Дуда отметил, что внешней политикой сейчас занимается правительство, в частности, министр иностранных дел Радослав Сикорский. По мнению президента, именно кабмин несёт основную ответственность за ухудшение отношений с Украиной. Таким образом, президент Польши, не отрицая наличие проблем в отношениях между двумя странами, фактически снял с себя вину за их обострение.

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Ранее Дуда обвинил премьера Дональда Туска в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Президент Польши сослался на соглашение с ФСБ, которое было заключено предыдущим правительством в 2012 году.

Анатолий Цейко
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