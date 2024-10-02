Министр обороны Польши обрушил гнев на неблагодарный Киев

Украинское руководство уже и не помнит о военной помощи, которую Польша направляла Киеву в огромных объёмах. Об этом в эфире на портале Wirtualna Polska заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы первые направили помощь. Это была очень крупная помощь. Германия отправила каски, а мы отправили танки», — напомнил Косиняк-Камыш.

По его словам, на Банковой уже позабыли, как надрывалась Польша, отправляя Киеву очередной пакет вооружения. Министр обороны также сообщил о провале идеи создать «Украинский легион» в Польше из беженцев с Незалежной, так как было слишком мало желающих вступить в это подразделение. Сообщение о нежелании украинцев проливать кровь за Зеленского вызвало негативную реакцию в польском обществе, заметил он.

Отношения Украины и Польши сейчас переживают не лучший период, хотя ранее Варшава была едва ли не самым ярым союзником Киева. Польский президент Дуда в таком стечении обстоятельств обвиняет правительство собственной страны. По его словам, между двумя странами есть ряд действительно острых вопросов, одним из которых является Волынская резня, в ходе которой УПА* массово убивала этнических поляков на западе Украины. По различным данным, в результате погибли 50–60 тысяч человек.