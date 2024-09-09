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9 сентября, 07:27

Провал с созданием "Украинского легиона" в Европе поссорил Киев с соседом

DGP: Польша заявила о срыве сроков создания «Украинского легиона» по вине Киева

Наёмники ВСУ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / International Legion for the Defense of Ukraine

Наёмники ВСУ. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / International Legion for the Defense of Ukraine

Формирование «Украинского легиона» на территории Польши, куда должны были войти украинцы, проживающие в ЕС, застопорилось. Набор солдат так и не стартовал в установленный срок 1 агвуста, поскольку Киев не смог начать вербовку новобранцев. Об этом сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.

«Во время июльского визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Украинского легиона». Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — сказано в материале.

Со слов замглавы польского Минобороны Павла Залевского, Варшава готова была приступить к обучению солдат 1 августа. При этом за процесс набора свежих рекрутов Зеленского для «Украинского легиона» отвечают украинские дипломатические и консульские учреждения на территории Польши.

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Ранее Life.ru в своём материале рассказывал о планируемой вербовке в «Украинский легион» граждан страны, проживающих в Польше. Таким образом Киев стремился восполнить нехватку личного состава, однако идея так и не сыскала успеха.

Владимир Озеров
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