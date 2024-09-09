Провал с созданием "Украинского легиона" в Европе поссорил Киев с соседом

Формирование «Украинского легиона» на территории Польши, куда должны были войти украинцы, проживающие в ЕС, застопорилось. Набор солдат так и не стартовал в установленный срок 1 агвуста, поскольку Киев не смог начать вербовку новобранцев. Об этом сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.

«Во время июльского визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Украинского легиона». Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — сказано в материале.

Со слов замглавы польского Минобороны Павла Залевского, Варшава готова была приступить к обучению солдат 1 августа. При этом за процесс набора свежих рекрутов Зеленского для «Украинского легиона» отвечают украинские дипломатические и консульские учреждения на территории Польши.