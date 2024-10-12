Мэр немецкого курорта отказался принимать новых беженцев из Украины

Мэр немецкого курортного города Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке распорядился прекратить регистрацию новых украинских беженцев, что вызвало спор с местными властями. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, с начала сентября около 100 украинских беженцев были размещены в бывшем отеле Columbia, а недавно ещё 30 человек обратились в местную администрацию с просьбой о регистрации.

Фундке объяснил своё решение переполненностью местных школ и детских садов, заявив, что город больше не может принимать новых беженцев. Однако районные власти заявили, что такие действия незаконны и угрожают «последствиями», утверждая, что в городе всё ещё имеются свободные места для размещения.

Градоначальник считает, что распределение приезжих должно быть более справедливым среди муниципалитетов. Район Пассау, в который входит Бад-Грисбах, состоит из 38 муниципалитетов, и, по мнению мэра, если бы каждый из них принял по 10–15 беженцев, то проблемы бы не возникло. Ситуация в Бад-Грисбахе, по его словам, уже критическая.

С февраля 2022 года в Германию прибыло около 1,8 млн украинцев, которые, в отличие от других соискателей убежища, пользуются особым статусом и получают гражданские пособия.