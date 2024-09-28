Норвегия откажет в коллективной защите украинским беженцам из «безопасных» областей

Норвегия с 28 сентября вводит новые правила для украинских беженцев. Теперь те, кто ранее проживал в регионах Украины, признанных властями страны безопасными, не смогут претендовать на коллективную защиту. Об этом сообщает норвежский директорат по делам иностранцев (UDI).

В список таких областей вошли Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области Украины. Изменения не затрагивают тех, кто подал заявление до 28 сентября или уже получил защиту. Также исключения сделаны для эвакуированных по медицинским показаниям и их близких.

Беженцы из безопасных регионов теперь будут проходить через индивидуальную процедуру оценки, которая требует более строгого обоснования предоставления защиты, нежели коллективная.