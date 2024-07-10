В Норвегии озвучили сроки передачи шести истребителей F-16 Украине
Премьер Стёре: Норвегия передаст Киеву шесть F-16, поставки начнутся в этом году
Норвегия начнёт поставки истребителей F-16 Украине уже в этом году. Такое заявление сделал премьер-министр страны Йонар Гар Стёре во время саммита НАТО в Вашингтоне.
"Норвегия приняла решение передать на безвозмездной основе Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году", — цитирует его издание VG.
Напомним, что западные союзники Незалежной, а именно Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия договорились о передаче Киеву истребителей F-16 ещё в августе прошлого года. Впрочем, проблемы проявились ещё до этого — техникой было некому управлять. По мнению экспертов, эти самолёты, даже когда наконец попадут на поле боя, проживут в условиях украинского конфликта не дольше суток, к тому же не окажут значительного влияния на ситуацию на фронтах. Несмотря на массу плачевных прогнозов о судьбе техники, в начале июля Нидерланды согласовали экспорт 24 истребителей на Украину.
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