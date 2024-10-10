Поляки устали от украинских беженцев и требуют вернуть их домой
PAP: 67% поляков захотели выслать беженцев призывного возраста на Украину
Большинство поляков (67%) выступают за то, чтобы вернуть украинцев призывного возраста на родину. Эти данные были получены в результате недавнего опроса Центра изучения общественного мнения (CBOS), которые приводит польское агентство PAP.
Против данной меры высказываются только 22% респондентов, что существенно меньше по сравнению с числом поддерживающих.
Также опрос показал снижение уровня одобрения приёма украинских беженцев: 53% опрошенных высказались за их приём в Польшу — это наименьший показатель с марта 2022 года. Против этого решения сейчас выступает 40% респондентов. Для сравнения, в марте 2022 года такого мнения придерживались лишь 3% поляков, что указывает на значительные изменения в общественном мнении.
Ранее Life.ru сообщал, что с июля 2024 года Польша приостановила выплату единовременных пособий для украинских беженцев, включая поддержку для местных семей, приютивших их. Это решение связано с изменением политики помощи беженцам и стремлением властей пересмотреть свою поддержку из-за общественного мнения о нагрузке на экономику страны.
ТАСС / Newspix / ABACA / Damian Burzykowski