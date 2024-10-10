Поляки устали от украинских беженцев и требуют вернуть их домой

Большинство поляков (67%) выступают за то, чтобы вернуть украинцев призывного возраста на родину. Эти данные были получены в результате недавнего опроса Центра изучения общественного мнения (CBOS), которые приводит польское агентство PAP.

Против данной меры высказываются только 22% респондентов, что существенно меньше по сравнению с числом поддерживающих.

Также опрос показал снижение уровня одобрения приёма украинских беженцев: 53% опрошенных высказались за их приём в Польшу — это наименьший показатель с марта 2022 года. Против этого решения сейчас выступает 40% респондентов. Для сравнения, в марте 2022 года такого мнения придерживались лишь 3% поляков, что указывает на значительные изменения в общественном мнении.