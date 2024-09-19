Туску пришлось экстренно обратиться к нации в связи с паникой из-за немецких солдат
Дональд Туск призвал поляков не волноваться насчёт немецких солдат в стране
Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael
Граждане Польши не должны паниковать, завидев на улице немецких солдат, поскольку они оказывают помощь в борьбе с последствиями наводнения. С таким посланием обратился к нации польский премьер Дональд Туск в связи с тревожными настроениями населения.
«Когда вы увидите немецких солдат [в Польше], прошу не впадать в панику. Это помощь (с устранением последствий наводнений в стране. – Прим. Life.ru)», — успокоил население Туск в эфире телеканала Polsat.
Ранее польский премьер-министр Туск в соцсети Х сообщил о том, что в стране будут вводить режим стихийного бедствия из-за наводнения, с которыми столкнулись также жители австрийской Вены. Кроме того, в Чехии затопило участок железной дороги, соединяющей её с Польшей. В ряде чешских городов занялись ликвидацией последствий наводнения, а президент республики Павел заявил, что на восстановление инфраструктуры могут уйти годы.