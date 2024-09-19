Президент Чехии назвал сроки восстановления страны после «наводнения десятилетия»

На восстановление инфраструктуры, повреждённой во время «наводнения десятилетия» в Чехии, придётся затратить многие месяцы, вероятно, даже годы. Такое мнение высказал президент Чешской Республики Петр Павел.

Глава государства в среду побывал в городах, которые наиболее остро ощутили проблему с наводнением, — Есенике, Крнове, Богумине, Микуловице и Опаве. Территория этих населённых пунктов почти полностью уходила под воду, а пожарным пришлось эвакуировать оттуда более 10 тысяч жителей. Дома многих из них оказались полностью или частично разрушены.

Пресс-секретарь президента Войтех Шелига рассказал, что Павел объезжал города без официального сопровождения, а также не просил освещать свою поездку, чтобы не отвлекать от работы региональные власти и спасательные службы.

«Восстановление инфраструктуры и жилья в этих местах займет многие месяцы, скорее, даже годы», — сообщил чешский президент.

По его словам, члены правительства, главы городов и регионов должны подумать, как сосредоточить усилия на существенной поддержке наиболее пострадавших сёл, городов и проживающих там людей. Он отметил, что сегодняшние бюджеты Чехии не в состоянии компенсировать весь этот ущерб.

Сносить повреждённые дома нужно быстро, но соблюдение действующих правил замедлит этот процесс, поэтому Павел предложил упростить тендерные процедуры для поставщиков.