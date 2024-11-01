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1 ноября, 07:50

Европа отгораживается «Восточным щитом» от России и Белоруссии, в планах – минные поля

Премьер Польши: На границе с Россией началось строительство «Восточного щита»

Польша поставила оборонительные укрепления на границе с Россией. Обложка © Х / Donald Tusk

Польша поставила оборонительные укрепления на границе с Россией. Обложка © Х / Donald Tusk

В Польше началось строительство линии оборонительных укреплений на границе с Калининградской областью России и Белоруссией. Работы проводят в рамках программы «Восточный щит», рассказал польский премьер Дональд Туск в соцсети Х.

«Строительство «Восточного щита» началось. Первые работы у границы с Россией», — написал Туск.

Польские власти решили отгородиться от России и Белоруссии новым железным занавесом в рамках проекта «Восточный щит», который предусматривает строительство на границе с обеими странами непреодолимого барьера. В планах Варшавы возведение бункеров, противотанковых заграждений, установка средств электронной защиты, а также подготовка минных полей. Оборону на границе с Россией укрепляет и Литва. Страна разместила новые «зубы дракона».

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Наталья Афонина
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