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24 октября, 07:30

Финские власти полностью закрывают два пограничных пункта на границе с Россией

Власти Финляндии полностью закрывают два временных пограничных перехода в районе Париккала и Лиекса-Инари. В последние года данные КПП почти не функционировали, сообщает Погранохрана.

«Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России», — говорится в сообщении.

Проезд по временному пункту Инари был прекращён с 1 ноября 2021 года, а в Париккала — с 19 апреля 2022 года из-за ограничений, связанных с санкциями против России.

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Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли пропускные пункты на границе с РФ, объяснив решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой подход создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года МВД соседней страны сообщило, что границы не планируют открывать пока обстановка не стабилизируется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kai Kuntola

Николай Рюмин
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