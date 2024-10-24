Финские власти полностью закрывают два пограничных пункта на границе с Россией

Власти Финляндии полностью закрывают два временных пограничных перехода в районе Париккала и Лиекса-Инари. В последние года данные КПП почти не функционировали, сообщает Погранохрана.

«Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России», — говорится в сообщении.