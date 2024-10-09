Литва поставила новые «зубы дракона» на границе с РФ и заговорила о «железных ежах»

Литва разместила вторые оборонительные укрепления «зубы дракона» на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Кащюнас на своей странице в соцсетях. По его словам, заграждения поставили на объездном мосту у города Панямуне, страны на той территории разделяет река Неман.

«Зубы дракона в конечном итоге будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены. Литовские военные сейчас проверяют их, оценивают, как они могут сдержать наступающую тяжёлую технику», — написал глава военного ведомства.

Министр отметил, что к «зубам дракона» в будущем добавят «железных ежей», которых закрепят в асфальте.