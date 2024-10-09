Литва поставила новые «зубы дракона» на границе с РФ и заговорила о «железных ежах»
МО Литвы: На границе с Россией установили вторую линию «зубов дракона»
Литва разместила вторые оборонительные укрепления «зубы дракона» на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Кащюнас на своей странице в соцсетях. По его словам, заграждения поставили на объездном мосту у города Панямуне, страны на той территории разделяет река Неман.
«Зубы дракона в конечном итоге будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены. Литовские военные сейчас проверяют их, оценивают, как они могут сдержать наступающую тяжёлую технику», — написал глава военного ведомства.
Министр отметил, что к «зубам дракона» в будущем добавят «железных ежей», которых закрепят в асфальте.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда, следовавшего из Калининграда в Москву. Конфискованные передадут Украине. Литовские власти классифицировали брюки как «товар возможного военного назначения». По их мнению, они предназначались для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
ТАСС / Ягодкин Дмитрий