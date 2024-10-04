В Литве начали проверку после призыва блогера убивать за русскую музыку и фильмы

Вильнюсская районная прокуратура сообщила о начале досудебного расследования в отношении литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса. Его подозревают в разжигании ненависти на основании национальности и языка.

Поводом для этого стало высказывание Раманаускаса в ходе дискуссии на YouTube. Он заявил, что если родители слушают русскую музыку или смотрят русский фильм на высоком уровне громкости, то возникает лишь вопрос: сначала забрать у них детей, а потом их застрелить или сделать это при детях.