В Литве начали проверку после призыва блогера убивать за русскую музыку и фильмы
Вильнюсская районная прокуратура сообщила о начале досудебного расследования в отношении литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса. Его подозревают в разжигании ненависти на основании национальности и языка.
Поводом для этого стало высказывание Раманаускаса в ходе дискуссии на YouTube. Он заявил, что если родители слушают русскую музыку или смотрят русский фильм на высоком уровне громкости, то возникает лишь вопрос: сначала забрать у них детей, а потом их застрелить или сделать это при детях.
Ранее стало известно, что у музыканта Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз, оказался крупный долг перед налоговой. Рэперу, уехавшему в Литву, необходимо выплатить 404 тысячи рублей.
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