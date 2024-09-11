Сбежавший в Литву рэпер-русофоб Лигалайз оказался должен крупную сумму налоговой

Как сообщает Mash, весь бизнес Меньшикова в РФ ликвидирован. Последняя ИП в области исполнительских искусств была закрыта ещё в декабре 2020 года. Именно тогда счета рэпера заблокировали. В 2023-м Лигалайз опубликовал провокационный клип на песню с антивоенной тематикой и спешно переехал в Литву, где решил зарабатывать сомнительным способом — рекламировать онлайн-казино.