Сбежавший в Литву рэпер-русофоб Лигалайз оказался должен крупную сумму налоговой
Mash: Уехавший в Литву рэпер Лигалайз задолжал ФНС 404 тысячи рублей
Рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз). Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
У ветерана русского рэпа Андрея Меньшикова, выступающего под псевдонимом Лигалайз, оказался крупный долг перед налоговой. Музыканту, уехавшему в Литву, необходимо выплатить ФНС 404 тысячи рублей.
Как сообщает Mash, весь бизнес Меньшикова в РФ ликвидирован. Последняя ИП в области исполнительских искусств была закрыта ещё в декабре 2020 года. Именно тогда счета рэпера заблокировали. В 2023-м Лигалайз опубликовал провокационный клип на песню с антивоенной тематикой и спешно переехал в Литву, где решил зарабатывать сомнительным способом — рекламировать онлайн-казино.
Напомним, известный рэпер нулевых серьёзно подмочил собственную репутацию в 2023 году после того, как опубликовал скандальный клип. Общественники тогда посчитали текст и содержание видеоролика оскорбительными и направили требование о проверке музыканта на дискредитацию ВС РФ. Однако суд посчитал, что срок давности по делу истёк.