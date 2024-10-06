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6 октября, 14:07

Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров мира, среди них есть долларовый миллионер

Forbes назвал премьера Сингапура Вонга самым высокооплачиваем лидером мира

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Обложка © TACC / EPA

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Обложка © TACC / EPA

Обновлён список самых высокооплачиваемых лидеров стран мира. Десятку наиболее обеспеченных политиков публикует Forbes.

Первое место занял премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, зарабатывающий примерно 1,69 миллиона долларов в год. К слову, он является единственным долларовым миллионером. На второй строчке расположилась президент Швейцарии Виола Амхерд с ежегодным окладом в 569,5 тысячи долларов в год. Третье место занял премьер Австралии Энтони Албаниз, который зарабатывает немногим меньше — 412,5 тысячи долларов в год.

Следом в списке идёт президент США Джо Байден с зарплатой в 400 тысяч долларов. Закрывает пятёрку самых высокооплачиваемых политиков канцлер Австрии Карл Нехаммер — у него ежегодный оклад 316,7 тысячи долларов. На оставшихся местах расположились:

  • Шестое место: премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон — 310,5 тысяч долларов в год.
  • Седьмое место: премьер Канады Джастин Трюдо — 301 тысяч долларов в год.
  • Восьмое место: канцлер Германии Олаф Шольц — 293,3 тысячи долларов в год.
  • Девятое место: премьер Японии Сигэру Исиба — 276,4 тысячи долларов в год.
  • Десятое место: премьер Ирландии Саймон Харрис — 267,3 тысячи долларов в год.

Оказался в списке и Владимир Путин. Наш президент занял 28-е место с годовой зарплатой 113,6 тысячи долларов — около 10,2 миллиона рублей. Российский лидер не раз признавался, что не особо интересуется своим окладом, и «даже не считает» его.

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Мария Любицкая
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