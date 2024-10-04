Основатель Meta* Цукерберг обогнал Безоса в списке богатейших людей с $206 млрд
Состояние основателя Meta* Марка Цукерберга достигло 206 миллиардов долларов. Таким образом он обошёл основателя Amazon Джеффа Безоса с 205 миллиардами, став вторым богатейшим человеком на Земле. Об этом сообщил Bloomber Billionaires Index.
Помимо Марка Цукерберга и Джеффа Безоса, в неофициальный клуб «200 миллиардов» входит предприниматель и владелец компании Space X Илон Маск.
Ранее Life.ru рассказал, что в результате запуска метавселенной состояние Цукерберга выросло в шесть раз. Однако дела у предпринимателя не всегда идут гладко. Не так давно Цукерберг признался, что социальные сети его корпорации Meta* подвергались давлению со стороны администрации президента США и ФБР, вынуждая их вводить цензуру на публикации. В письме конгрессмену Джиму Джордану он сообщил, что первые попытки вмешательства начались в 2021 году, когда Белый дом потребовал фильтровать посты о CoViD-19.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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