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29 сентября, 01:32

Состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной

Bloomberg: Состояние Марка Цукерберга достигло 201 миллиарда долларов

Основатель компании Meta* Марк Цукерберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Основатель компании Meta* Марк Цукерберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Основатель компании Meta* Марк Цукерберг вошёл в «закрытый клуб на 200 миллиардов долларов». Согласно сообщениям CNN, его капитал увеличился в шесть раз благодаря запуску метавселенной.

По информации Bloomberg, за текущий год состояние бизнесмена возросло на 73,4 миллиарда долларов, что позволило ему достичь отметки в 201 миллиард долларов. Это сделало его четвёртым самым богатым человеком в мире.

«У нас почти 500 миллионов активных пользователей в месяц, и мы ещё даже не запустились в некоторых крупных странах», — подчеркнул владелец Meta*, говоря о перспективах компании и метавселенной.

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Ранее Марк Цукерберг признался, что социальные сети его корпорации Meta* подвергались давлению со стороны администрации президента США и ФБР, вынуждая их вводить цензуру на публикации. В письме конгрессмену Джиму Джордану он сообщил, что первые попытки вмешательства начались в 2021 году, когда Белый дом потребовал фильтровать посты о CoViD-19.

* Компания признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Кирилл Сосновских
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