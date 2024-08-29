«Шкурный интерес»: Американист объяснил, зачем Цукерберг сливает «подельников» из США после ареста Дурова

Глава Meta* Марк Цукерберг начал сдавать «подельников» из США. Об этом заявил американист Малек Дудаков. Бизнесмен ранее рассказывал об оказании давления на корпорацию со стороны администрации президента США Джо Байдена и о цензурировании контента в Facebook**.

«Цукерберг преследует «шкурный интерес». Он в одной спайке с демократами, но сейчас боится оказаться крайним и сдаёт «подельников» из истеблишмента», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, Цукерберг не хочет повторить судьбу основателя Telegram Павла Дурова во Франции, если на выборах в ноябре победят республиканцы. Партия недовольна цензурой в соцсети и, вероятно, пожелает отомстить. Поэтому Цукерберг, по словам Дудакова, хочет уйти от ответственности, свалив вину на сторонников Байдена.

При этом американист добавил, что признания главы Meta* не новы, так как о цензуре в Facebook** известно уже давно.

Напомним, на днях Марк Цукерберг опубликовал открытое письмо, в котором рассказал, что соцсети его корпорации были вынуждены подвергать контент жёсткой цензуре из-за требований со стороны администрации президента США и ФБР. По его словам, первые попытки начались ещё в 2021 году.